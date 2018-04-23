«Не дождались Укравтодора»: На Закарпатье табор ромов сам себе построил дорогу

В селе Великие Лучки, что на Закарпатье, ромская община собрала деньги и самостоятельно построила дорогу из щебня протяженностью почти один километр.

Об этом сообщает председатель правления Правозащитного фонда «Развитие» Олег Григорьев на своей странице в Facebook.

По его словам, раньше дорога была в ужасном состоянии. Из-за сильного болота, родители даже не пускали детей в школу.

«Два дня, взрослые и дети носили и ровняли гравий. Каждый хотел приобщиться к благоустройству дороги. В ход шло все, чем можно было носить гравий. Не могли усидеть даже маленькие ребятишки, которые тайком выносили из домов стеклянные банки и тоже пытались внести свою лепту», — пишет он.

Для ремонта дороги ромы организовали завоз щебня, а перед этим вычистили и выровняли дорогу грейдором.

Напомним, в Киеве националисты сожгли лагерь ромов в парке на Лысой горе.