Порошенко подписал закон, дающий право местным властям запрещать продажу алкоголя

Президент Петр Порошенко подписал закон, предоставляющий органам местного самоуправления полномочия вводить запрет на продажу алкоголя в определенное время суток.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3149 на сайте Верховной Рады.

Такие запреты должны вводиться только решениями, принятыми на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

Запрет на продажу водки, пива, столовых вин и слабоалкогольных напитков не распространяется на рестораны.

Закон вступит в силу на следующий после опубликования день.

Напомним, 14 декабря Одесский горсовет ввел запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 9 утра. Купить алкогольные напитки ночью можно будет лишь в кафе и ресторанах. Позже мэр Одессы Труханов ветировал запрет на продажу алкоголя ночью.