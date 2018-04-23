В Николаеве оштрафовали автомойку, которая выливала грязную воду на дорогу

В Николаеве составили административный протокол на представителя автомойки на улице Кузнечной, которая выливала грязную воду на дорогу.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

Во время объезда территории района сотрудники администрации «неоднократно фиксировали факты утечки воды с химическими растворами и грязью из автомойки на тротуар и проезжую часть улицы во время мойки автотранспортных средств».

За нарушение Правил благоустройства города на представителя автомойки составили протокол по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также представителя мойки предупредили о необходимости принятия соответствующих мер по устранению дальнейших утечек на прилегающую территорию и дорогу.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф от 340 до 1360 гривен.

Напомним, что ранее участковые нашли николаевца, незаконно сбрасывавшего мусор на берег реки.