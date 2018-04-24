В Николаеве проверили «маршрутки» № 3 и 91 – на перевозчиков составили четыре акта о нарушениях

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В понедельник, 23 апреля управление транспортного комплекса и телекоммуникаций Николаевского городского совета провело внеплановые проверки городских автобусных маршрутов №3 «ст. Николаев-грузовой - Варваровка» и №91«Балабановка (кладбище) - НУК имени Адмирала Макарова» на соблюдение требований договора на перевозку пассажиров.

Об этом сообщает на странице управления в Facebook.

Так, во время проверки было составлено четыре акта о нарушении условий договора на перевозку пассажиров. В дальнейшем вышеуказанные акты будут направлены руководству предприятий - перевозчиков ООО ПКФ «Гуриг - сервис» и ЧП «ПиК» для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

Напомним, что ранее после внеплановой проверки городских автобусных маршрутов Николаева № 62 «микрорайон Намыв  - «Трансаммиак» и № 51 «ст. Николаев-пассажирский - Терновка» на перевозчиков составили три акта о нарушениях.

Юлия Давиденко

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русскийобщество