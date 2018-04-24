Уникальный случай: Девушка, которая прыгнула с Варваровского моста, не получила серьезных травм и уже находится дома

22-летняя девушка, которая спрыгнула с Варваровского моста в реку в Николаеве находится вне опасности и ее уже выписали с больницы домой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По мнению медиков это уникальный случай. Так как мост, с которого она выпрыгнула в воду почти 30 метров высотой и от прыжков с такой высоты обычно люди погибают.

Прыжок девушки увидели прохожие, которые считают, что после прыжка в воду девушка отказалась от мысли покончить с собой и отчаянно пыталась удержаться на воде.

- Доплыл, схватил ее и поволок. Мы не давали ей потерять сознание, сотрудники пожарной части помогли ее вынести и оказали первую домедицинскую помощь, - говорит капрал патрульной полиции Николаева Андрей Мирошниченко.

Также сообщается, что ее госпитализировали с диагнозом переохлаждение и ушибами, но без серьезных травм.

- Скорее всего вход в воду был вертикальным, и органы не получили той травмы, которую могут получить при приводнении на живот, спину и т.д. Здесь просто случайность помогла избежать серьезных последствий. Повезло, – сказал главный врач БСМП Александр Демьянов.

Напомним, в Николаеве в воскресенье, 22 апреля, 22-летняя девушка спрыгнула в реку с Варваровского моста. Ее до приезда спасателей достал из воды сотрудник управления патрульной полиции.