Николаевские десантники приняли участие в планировании международных учений Combined Resolve X

Военнослужащие десантно-штурмовой бригады

В понедельник, 23 апреля, военнослужащие николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады приняли участие в планировании одного из практических этапов международных учений Combined Resolve X.

Об этом сообщается на странице пресс-центра 79-й Десантно-штурмовой бригады Николаев в социальной сети Facebook.

Рота украинских десантников будет практиковаться в составе многонационального батальона. По легенде учений это подразделение должно провести разведку и занять определенный район. Роль условного противника будут играть военнослужащие ВС США 7th Army Training Command на боевых машинах пехоты «Bradley».

Как известно, в учениях Combined Resolve X участвуют около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и их партнеров.

ВС Украины в этом международном мероприятии представляет рота от отдельной десантно-штурмовой бригады города Николаева и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, как сообщалось ранее, личный состав подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева примет участие в международных учениях «Combined Resolvе Х», которые будут проводить на нескольких полигонах и локациях на юго-востоке Германии в апреле-мае.