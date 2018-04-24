«Леонов был бы жив», – адвокат о несвоевременном и ненадлежащем оказании медицинской помощи подзащитному

Расследование по факту смерти Дмитрия Леонова, который 23 марта был найден мертвым в камере Николаевского следственного изолятора, проводится, однако «вяло».

Об этом в ходе брифинга, который состоялся в понедельник, 23 апреля, рассказал адвокат Леонова Сергей Войченко.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области. Более того, по словам адвоката, у прокуратуры была задача не выпустить Леонова из СИЗО, поскольку он не соглашался на выдвинутые ими условия.

Также напомним, что ранее глава Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что накануне смерти Дмитрий Леонов пожаловался на состояние здоровья в здешнюю медсанчасть, где ему сделали инъекцию, после чего полиция начала проверку вероятной взаимосвязи между введением медпрепарата и гибелью подстражного.

По словам адвоката Сергея Войченко, причиной смерти Леонова стало заболевание, а также ненадлежащее оказание медицинской помощи в то время, когда он за ней обратился.

– Диагноз я пока не комментирую, но во время вскрытия было установлено, что причиной смерти являлось заболевание. Если бы он своевременно получил надлежащую медицинскую помощь, о которой мы постоянно говорили, то Леонов был бы жив, – сказал Войченко.

Кроме того, он отметил, что у защитников имеются вопросы к сотрудникам прокуратуры в связи с ходом расследования смерти Леонова.

– На данный момент проводятся проверки по данному факту. И мы обращались в соответствующие правоохранительные органы, правозащитные организации, – добавил он.

В ходе брифинга Войченко также акцентировал внимание на том, что в случае нарушения процедуры лечения Михаила Титова, который на данный момент госпитализирован, могут быть негативные последствия, вплоть до летальных. В то же время адвокат Титова заявил, что до сих пор не исключает провокации со стороны прокуратуры Николаевской области.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.