В Центральном районе Николаева изъяли незаконно установленный батут и детские машинки

В Николаеве в понедельник, 23 апреля, на проспекте Героев Украины между остановками общественного транспорта «Плавбассейн» и «Мельничная» изъяли незаконно установленный батут и машинки.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения городского совета.

Так, представители Управления превентивной деятельности ГУ НП Николаевской области совместно со специалистами департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии изъяли из игрового комплекса машинки и демонтировали 800-килограммовый батут. Также они оштрафовали предпринимателя, которых их установил.

В свою очередь директор департамента Андрей Ермолаев обратился к предпринимателям Николаева с просьбой воздержаться от самовольной установки развлекательных детских комплексов без разрешительных документов до урегулирования вопроса городским советом.

Напомним, что ранее в Николаеве на площади Победы изъяли у предпринимателей батуты, установленные с нарушениями.