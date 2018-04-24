В Центральном районе Николаева изъяли незаконно установленный батут и детские машинки

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 822 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(493)   

В Николаеве в понедельник, 23 апреля, на проспекте Героев Украины между остановками общественного транспорта «Плавбассейн» и «Мельничная» изъяли незаконно установленный батут и машинки.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения городского совета.

Так, представители Управления превентивной деятельности ГУ НП Николаевской области совместно со специалистами департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии  изъяли из игрового комплекса машинки и демонтировали 800-килограммовый батут. Также они оштрафовали предпринимателя, которых их установил. 

В свою очередь директор департамента Андрей Ермолаев обратился к предпринимателям Николаева с просьбой воздержаться от самовольной установки развлекательных детских комплексов без разрешительных документов до урегулирования вопроса городским советом.

Напомним, что ранее в Николаеве на площади Победы изъяли у предпринимателей батуты, установленные с нарушениями.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество