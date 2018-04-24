Оправданный экс-«регионал» Брек, попавшийся на взятке, будет через суд требовать возмещение ущерба в размере почти 700 тысяч гривен

Экс-начальник КП «Николаевская ритуальная служба» Виталий Брек подал в Центральный районный суд Николаева иск о возмещении материального и морального ущерба в размере почти 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального суда.

Как известно, в марте 2016 года судья Заводского районного суда Николаева Виктор Андрощук оправдал бывшего николаевского депутата-«регионала», обвиняемого в получении 2 тысяч долларов взятки. После чего Апелляционный суд Николаевской области 22 июня отклонил жалобу прокурора на оправдательный приговор.

Иск направлен на Государственную казначейскую службу Украины. Третьими лицами в нем указаны ГУ НП в Николаевской области, прокуратура области, КП «Николаевская ритуальная служба».

Экс-начальник КП Виталий Брек просит взыскать в его пользу 500 тысяч гривен морального и 136 тысяч гривен материального ущерба, причиненного действиями органов досудебного расследования, в связи с тем, что он был оправдан судом первой инстанции, после чего Апелляционный суд оставил решение без изменений.

«В то же время в ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве был проведен ряд следственных действий, привлечение истца в качестве обвиняемого, заключение и содержание под стражей, проведение в ходе расследования обыска, выемки, наложение ареста на имущество и иные процессуальные действия, которые ограничивали право истца на неприкосновенность частной жизни и привели, по его мнению, к причинению морального вреда, подлежащему взысканию с органов, которыми он причинен», – говорится в сообщении.

Кроме того, представитель ответчика и третьих лиц, а именно ГУ НП, КП «Николаевская ритуальная служба» в судебном заседании отсутствовали без объяснения причин.

В результате судья Центрального суда Галина Подзигун приняла решение проводить рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства, и назначила заседание на 7 мая.

Напомним, Виталий Брек был задержан с поличным сотрудниками УБОП Николаевского областного управления милиции 17 мая 2013 года при получении от заместителя директора частной ритуальной фирмы «Литком» Николая Белевята взятки в размере 2 тысяч долларов США.

После этого Брек был отпущен на свободу под залог в размере 300 тысяч гривен. В итоге судебное слушание его дела длилось 2,5 года – с ноября 2013 года. Брека обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Во вторник, 22 марта 2016 года, в Заводском районном суде Николаева состоялось оглашение приговора. Прокурор Денис Телечкан просил суд назначить Бреку наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и с запретом на 3 года занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Однако, судья Виктор Андрощук вынес Виталию Бреку оправдательный приговор.