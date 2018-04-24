Николаевская СБУ подготовила памятку для украинцев, выезжающих в Россию или Белоруссию

Управление СБУ в Николаевской области подготовило памятку для граждан Украины, которые выезжают на территорию России или Белоруссии.

Соответствующую памятку распространил пресс-центр управления.

В памятке отмечается, что «в случае посягательства иностранными спецслужбами или правоохранительными органами на здоровье и свободу граждан Украины и членов их семей с целью привлечения к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, Консульский отдел Посольства Украины в РФ, РБ и Служба безопасности Украины гарантируют защиту и помощь».

Основанием для обращения к Дипломатическому представителю или в консульское учреждение Украины в РФ или РБ и Службы безопасности Украины являются:

- задержание; - негуманное обращение; - физическое и психологическое давление на человека со стороны правоохранительных органов РФ или РБ и отдельных лиц; - побуждение к негласному сотрудничеству с иностранными спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины; - сбор информации о ситуации в Украине.

Также в ведомстве добавили, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности по ст. 111 («Государственная измена») Уголовного Кодекса Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно обратился в СБ Украины

«Для оптимизации реагирования дипломатическое или консульское учреждение Украины, на возможные нарушения прав граждан Украины и прав членов их семьи, необходимо стать на консульский учет в соответствующем учреждении», – говорится в памятке.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите объектов критической инфраструктуры прекратили использование российского программного обеспечения ГП «Стивидорная компания «Ольвия» (ранее - порт Октябрьский).