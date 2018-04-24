В нескольких николаевских школах открыли мемориальные доски посвященные героям АТО

В Николаеве 24 апреля на территории Муниципального коллегиума и школы №53 открыли две мемориальные доски, посвященные погибшим героям войны на востоке Украины.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Первую мемориальную доску в честь героя АТО Дмитрия Красова открывали в Николаевском муниципальном коллегиуме. По словам его мамы, Елены Красовой, Дмитрий закончил школу еще в 1992 году. Он принимал участие в российско-чеченской войне. Герой погиб 13 августа 2014 года от пулевого ранения во время освобождения села Грабское Амвросиевского района Донецкой области.

Почтить память героя пришли его побратимы, родственники и представители общественных организаций ветеранов АТО. Директор коллегиума, Сергей Сичко отметил, что учащимся есть с кого брать пример.

Указом Президента Украины матрос Дмитрий Красов награжден орденом «За мужество» III степени посмертно.

В николаевской школе №53 также открыли мемориальную доску, но посвящена она была сразу двум героям - Сергею Татаринову и Евгению Макаряну, которые учились в этом учебном учреждении. Почтить память погибших пришли их родственники, семьи, друзья и побратимы.

Сергей Татаринов погиб во время боев за Саур-Могилу 12 июня 2014. Он был ранен одним из первых. Умер в вертолете по дороге в госпиталь. Был в сознании до последнего. У него осталась семья - жена и двое детей. Указом Президента Украины награжден орденом «За мужество» III степени посмертно.

Евгений Макарян погиб во время штурма г. Первомайск от минометного обстрела 30 июля 2014, в Луганской области. Указом Президента Украины награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно.

Напомним, что в Николаеве открыли мемориальную доску в память о погибшем десантнике Викторе Кожурине.