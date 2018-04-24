«Из-за протокола о коррупции»: Минздрав отстранил от работы ректора Одесского медуниверситета

Министерство здравоохранения отстранило Валерия Запорожана от работы ректора Одесского национального медицинского университета.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Согласно приказу, Запорожан отстранен от исполнения служебных обязанностей ректора «по причине составленного в отношении него сотрудниками Национальной полиции протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией».

«Лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, если иное не предусмотрено Конституцией и законами Украины, может быть отстранено от выполнения служебных полномочий по решению руководителя органа (учреждения, предприятия, организации), в котором оно работает, до окончания рассмотрения дела судом - ч. 5 статьи 65 Закона Украины О предотвращении коррупции», - говорится в сообщении.

Дело будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

До завершения рассмотрения дела обязанности ректора Одесского НМУ будет исполнять проректор по научно-педагогической работе Валерия Маричереда.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения Украины отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Как сообщали в ведомстве, Амосову отстранили из-за срыва экзамена, который должны были сдать студенты-стоматологи. Позже киевский суд восстановил в должности уволенную Минздравом ректора университет Богомольца.