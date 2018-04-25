«Редакторы нашли в Facebook и написали», – экс-вице мэр Очакова об участии в российских ток-шоу

Экс-вице мэра Очакова Гордей Белов по инициативе редакторов российского политического шоу «60 минут», которое выходит на пропагандистском канале «Россия-1», принял участие в программе.

Об этом Белов рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Гордей Белов, принимая участие в программе «60 минут», поспорил с российским политиком Владимиром Жириновским относительно строительства военной базы в Очакове.

По его словам, после его участия в российской передаче на телеканале ОГТРК, где Мария Савицкая спросила у него, как жители Очакова отнеслись к заявлению политика Жириновского касательно военной базы, и Белов ответил, что не испугались, к нему обратились редакторы другого телеканала.

– Представьте себе насколько мониторится ситуация, даже до уровня местных телеканалов, если они меня там нашли и в Facebook уже написали редакторы: «А слабо повторить нам?». Я сказал: «Господа, не слабо». Но понимал, что где-то это где-то может быть несовместимо с тем, что я должностное лицо, – рассказал Белов.

Скриншот видео телепередачи Кроме того, он похвалил команду российской передачи «60 минут», на которой, по его словам, можно вести диалог с участниками эфира, в отличие от передачи на НТВ.

– Это высокопрофессиональная команда и с ними можно построить диалог. Так построена передача. Ты в постоянном онлайне, ты можешь говорить все, что угодно. Тебе могут говорить все, что угодно. И в этом плане очень интересно, легко. И с ними нелегко, да, ты один в поле воин и все против тебя. Даже те, кто зачастую стоит с тобой рядом, по эту сторону. Но в любом случае, нет забивания фейками. Скажем в другой передаче на НТВ: ты там не онлайн, там микрофон относят, приносят. И когда ты начинаешь какой-то аргумент приводить, то тебя не слышат, а говорят они. И поэтому там эта передаче менее рейтинговая, – отметил Белов.

Также экс-вице мэр Очакова рассказал, что после его участия на вышеуказанных программах в соцсетях ему приходит большое количество сообщений различного содержания.

– После первых эфиров было по 600 сообщений мне в Facebook, разного содержания. Даже такие, что язык сейчас не повернется процитировать. Со всех сторон. Со всего СНГ. Все наши эмигранты пишут. Канал транслируется везде. Пишут разное. Где-то соотношение 50/50. Где-то идут осуждающие моменты. Где-то оскорбительные. Где-то поддерживают, – рассказал Белов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вице-мэр Очакова Гордей Белов выступил перед кремлевскими пропагандистами на росСМИ. После чего на сессии Очаковский городской совет проголосовал за увольнение Гордея Белова с должности вице-мэра, однако мэр города проголосовал против данного решения.