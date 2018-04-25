Пять тысяч на ветер по собственному недоумию

Как пока еще директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Людмила Ткач по собственному недоумию пустила на ветер 5 тысяч гривен денег предприятия, которому вечно не хватает на корм собакам.

Департамент ЖКХ проводит торги на услуги по отлову-стерилизации и возврату (ОСВ) бездомных собак в Николаеве. Отдельный вопрос, нахера Департамент это делает, но сейчас не об этом.

По идее Людмила Ткач, топящая за отмыв бюджетных денег на то, чтобы словить собаку, покатать ее месяц и вернуть обратно на улицу, должна подать свое тендерное предложение.

Но на этот раз Департамент ЖКХ, затюканный неспокойной общественностью, кроме ОСВ вносит в техническое задание еще и усыпление агрессивных и больных собак. А это Людмила Ткач уже позволить не может - собака должна жить, даже если умирает. А потому Людмила Ткач подает не тендерное предложение, а жалобу в Антимонопольный комитет на Департамент ЖКХ.

Предприятие, которое живет за счет Департамента ЖКХ подает на него жалобу в АМКУ. А подать жалобу туда не бесплатно, а стоит денег - 5 тысяч гривен, которые никто не возвращает. И что вы думаете, АМПУ не то, что отклонил ее жалобу, он даже не стал ее рассматривать. Потому что написана она не по уму, а по дурости - без смысла, без обоснования, чьи права нарушены и зачем ты вообще, тетя, бумагу тратишь и деньги налогоплательщиков.

Короче говоря, очень правильное решение, Александр Сенкевич, больше не продлевать контракт этому чуду коммунального хозяйства. Пусть борется со здравым смыслом где-нибудь наедине с собой и без касания к бюджетным деньгам.

Ну, а чтобы вы поняли, насколько вообще была здоровой у нас директор КП "Центр защиты животных", то расскажу вам еще такую историю.

За прошлый или за 2016 год, уже не помню, данное КП усыпило только одну собаку. Во-первых, это значит, что все, кого они отловили, стерилизовали и пустили обратно нападать на нас, были здоровыми и не агрессивными. Конечно же нет, скажете вы. Но против лома не попрешь, как говорится.

Но все-таки одна больная собачка была. Хотя и она, наверное, здоровее была директора КП. Так вот собачка то ли после ДТП, то ли после того, как ее пытались загрызть другие собачки, вся в травмах, ранах, в опарышах, простите, еле живая. И говорят директору КП - надо усыплять, мучиться будет.

Но нет же, "каждое дыхание славит господа" и "собака друг человека", и КП полтора месяца (!) мучает собаку тем, что не усыпляет ее. Собака кричала, выла от боли, лежала полутрупом, в который они попросту вбухивали деньги налогоплательщиков, делая ей какие-то уколы и прочее. Чтобы в итоге понять, что они полные дуры полные и все-таки усыпить бедное животное. Вот, как-то так...