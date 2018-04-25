Что я вам скажу за деньги...

Налоги - это неотъемлемая составляющая экономики, и это очевидно. Но задача системы налогообложения не только собрать побольше в казну сегодня, но и регулировать, стимулировать и развивать тех, кто эту казну наполняет, дабы не оскудела рука дающего...

Так вот, есть такая уже налоговая притча во языцех - это торчащий всем как кость в горле НДС. Нет покоя от этого НДСа всем - и плательщикам, и уклонистам, и фискалам, и «схемщикам». Причем, в прибыли только «схемщики», все стальные - в проблемах.

Если не ошибаюсь, то за прошлый год в нашу казну поступило около 300 млрд. грн. этого самого НДС. Причём, львиная доля - более 80 процентов этой суммы - поступило от импортных операций. На наши внутренние сборы приходится всего около 20 процентов, то есть приблизительно 60 млрд. грн.

Учитывая, что наш внутренний розничный товарооборот составляет 816 млрд. грн., то всего лишь 7-8 процентный налог с розничного оборота с лихвой покроет те поступления, которые даёт весь внутренний НДС. При этом очевидно, что побочным эффектом будет увеличение средней продолжительности жизни бухгалтеров, предпринимателей и налоговиков...

А сколько ещё денег будет сэкономлено за счёт того, что одни перестанут прятать, а другим нечего будет искать!

Жаль, что не будет эта идея реализована у нас, а то бы все-таки появился реальный шанс Догнать и Перегнать Америку...

Кстати, у них в некоторых штатах как раз подобная схема и работает...)