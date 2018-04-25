У Сенкевича на должность директора КП «ЦЗЖ» временно хотят назначить экс-работника «антикоррупционного» департамента

Александр Голобродский (фото из архивов) В Николаевском городском совете на должность директора КП «Центр защиты животных» хотят назначить экс-замдиректора департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции горсовета Александра Голобродского.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города, во вторник, 24 апреля.

Так, обращение к главе комиссии Александру Репину с просьбой рассмотреть кандидатуру Голобродского поступило от начальника управления коммунальной собственности Николаевского городского совета Мкртыча Мкртчяна. В свою очередь, депутаты комиссии должны были предоставить рекомендации по предложенной кандидатуре городскому голове Александру Сенкевичу.

Однако, из-за того, что сам Голобродский на заседание комиссии не пришел, депутаты приняли решение не рассматривать данную кандидатуру, так как какие-либо рекомендации правильно давать после заслушивания самого кандидата.

В свою очередь, редакция «Преступности.НЕТ» связалась с начальником управления коммунсобственности Мкртчяном, который отметил, что данное назначение не долгосрочное, а лишь до проведения конкурса.

- Наша задача - обеспечить непрерывность работы всех предприятий. Управление коммунального имущества занимается только формальной стороной вопроса. Решение относительно временного директора обсуждалось отраслевым исполнительным органом. Насколько я помню на два месяца. Проведение конкурса не обязательно, но наверно попробуем провести конкурс. Хотя существующие порядки проведения конкурсов не обеспечивают оптимальный отбор и исключения субъективных факторов, - прокомментировал Мкртчян.

Напомним, что ранее и.о. городского головы Николаева – секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова сообщала, что не намерена продлевать контракт с директором коммунального предприятия «Центр защиты животных» Людмилой Ткач.

Также, в мэрии рассказали о множественных ошибках Ткач на данной должности: не была разработана калькуляция на эвтаназию животных, не был решен вопрос утилизации медицинских отходов, допущено нарушение трудового законодательства и нарушения по списанию техники. Зафиксированы нарушения при заключении договоров на вывоз ТБО. Кроме этого, руководство несвоевременно сообщило о заболевании животных чумой плотоядных и не в полном объеме выполнило план мероприятий по ликвидации чумы плотоядных на территории КП (пункт стерилизации и содержания животных).