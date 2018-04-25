Коблевские предприниматели собираются на субботник, чтобы подготовить курорт к лету

«Сообщество предпринимателей Коблево» одной из первостепенных задач в подготовке черноморского курорта к туристическому сезону - 2018 определило наведение чистоты на курортных улицах.

Об этом сообщает сайт koblevo.news.

В связи с этим Сообщество призывает всех директоров и владельцев баз отдыха, отелей, кемпингов, а также ресторанов и развлекательных заведений присоединиться к большому субботнику, который состоится 28 апреля.

К уборке приобщился сельский совет и КП «Селькомунхоз», которое поможет вывезти весь собранный мусор.

- Перед майскими праздниками дружно выйти и убрать наш родной курорт Коблево после осенне-зимнего периода — это то, что необходимо сделать в первую очередь и обязательно всем вместе. Наша задача - максимально очистить улицы от бутылок, пакетов и прочего мусора, а также срезать засохшие ветки и привести деревья в порядок, — сказал глава Сообщества Олег Боз.

Всеобщий сбор неравнодушных к внешнему виду Коблево предпринимателей состоится в субботу, 28 апреля, в 9:00 возле стелы на въезде в курортную зону.

Напомним, в октябре прошлого года ряд владельцев и директоров баз отдыха, а также различных развлекательных заведений, которые ранее объединились в «Сообщество предпринимателей Коблево», собрались на субботник, чтобы убрать в курортной зоне после лета.