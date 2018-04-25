Николаевская верфь SMG завершила доковый ремонт сухогруза «Catharine»

На Николаевской верфи компании Smart Maritime Group завершен доковый ремонт сухогруза смешанного (река-море) плавания «Catharine» дедвейтом 4,3 тыс. тонн (флаг — Коморские острова).

Об этом сообщает пресс-служба SMG.

Для ремонта судно было заведено на поточно-позиционную линию верфи. В ходе ремонта корпуса осуществлена замена 60 тонн металла. Также проводились ремонт винто-рулевой группы, крышек люковых закрытий и гидроцилиндров, окраска.

По окончании основных ремонтных работ судно с помощью плавдока было выведено с поточно-позиционной линии и в настоящее время находится у Северной достроечной набережной верфи. По завершении комплекса необходимых работ и испытаний сухогруз будет передан заказчику.

Справка

Смарт Меритайм Групп (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

В настоящее время заработная плата в холдинге сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых за полный отработанный месяц составляет от 8 тыс. до 26 тысяч грн. в зависимости от специальности и разряда.

SMG приглашает на свои верфи в Николаеве и Херсоне сборщиков и сварщиков, а также производит обучение по профессиям сборщик и сварщик.

Телефон для справок 0-800-600-400. Звонок бесплатный.