«Штраф с водителя и с отправителя», - Гройсман предложил новый способ борьбы с перегрузами

Премьер Владимир Гройсман предлагает ввести штрафы за перегруз фур не только для водителей, но и для грузоотправителей.

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».

- Сегодня если транспортное средство останавливается и взвешивается, и есть превышение груза, штраф платит водитель. А надо, чтобы платил и грузоотправитель. Если ты имеешь скачать 40 тонн, почему грузишь 60 тонн? Остановили машину, есть нарушение - штраф с водителя и штраф с отправителя, тогда это будет иметь превентивный характер, - отметил Гройсман.

Также премьер-министр поручил Мининфраструктуры отработать идею проверки загрузки транспорта с последующим распределением штрафов.

Напомним, глава Николаевской ОГА заявлял, что пожалуется НАБУ на николаевских судей, которые отменяют штрафы перевозчикам за перегруз.