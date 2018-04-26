Двоих николаевских призывников отправили на прохождение альтернативной невоенной службы

В Николаевском горсовете 25 апреля состоялось заседание городской комиссии по вопросам альтернативной службы. Двоих николаевцев отправили на альтернативную службу.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Отметим, что альтернативная служба является службой, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы и ставит перед собой цель выполнения долга перед обществом.

В начале комиссии ее глава отметил, что за все время, лишь пяти процентам николаевцев было отказано в прохождении альтернативного вида службы.

Первым на комиссию был приглашен житель Николаева, исповедующий вероучение «Свидетелей Иеговы». Выслушав доводы молодого человека, комиссия дала слово его представителю - члену совета старейшин, после чего было объявлено голосование. В результате, николаевца отправили на прохождение альтернативной службы в коммунальное предприятие, где он на данный момент трудоустроен.

Вторым был приглашен прихожанин церкви «Нового поколения», которого комиссия своим голосованием также направила на альтернативную службу.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева военная прокуратура ведет следствие в отношении 460 призывников, которые уклоняются от службы.