Новый деликатес Сметана с Плесенью или скупилась в «Сотке»

Я не часто пишу гневные посты о ком-то или о чем-либо, но тут уж не промолчу.

Уже долгое время я не посещала универсам «Сотка». Как то не приходилось. Но тут по пути домой решила я взять сметану. Проверила по срокам годности, все как надо. Однако, придя домой ожидал меня пренеприятнейший сюрприз. Сметанка оказалась деликатесом, с плесенью. При этом, срок годности истекает через 5 дней.

Чек я естественно выбросила, но кассирша меня узнала и проблем с этим не возникло. Придя в магазин с данным товаром, охранник ничуть не удивился, когда я попросила администратора, а лишь спросил: «Вы по поводу просрочки?» Логично предположить, что частенько такие жалобы поступают, но тут другое дело.

Администратора я так и не дождалась, а увидела лишь старшую продавщицу, которая не подходила, а советовалась с охранником, как «разрулить» ситуацию. Я не гордая, подошла сама. Но «разрулить» так и не получилось, потому что обменивать на другой молочный продукт мой деликатес в этом магазине мне как то уже не хотелось. Тем более, что открыв другую банку, я увидела то же самое.

Вопрос: где же они хранят товар, до того, как ставят на прилавок??

Мне просто вернули деньги. При том на мой вопрос, где же все таки администратор, я услышала: «люди работают же». А подобные вещи не их работа??

Конечно, продавщица сетовала на поставщика «Славия», с которым ранее проблем кстати у меня лично не возникало и так далее, НО вы когда берёте товар, будьте пожалуйста внимательны!!!!

На самом деле на полке стоял и просроченный товар, о котором она ничего не ответила. Дабы не повторять скандал, который произошел уже в программе одной из журналисток, когда куча гневных отзывов были подтверждены наглядно, я на камеру не снимала наш разговор, ведь это «запрещено табличкой у входа».

Однако, когда Виктор Горбачев заявляет, что у них так все «чисто и Прозоро» особенно после обновления, вы уж как-то контролируйте и работу своих сотрудников и поставки товара и даты с условиями хранения. Потому как не может быть такого в магазине в центре города, при котором ещё и бар, в котором питаются ещё школьники.