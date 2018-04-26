«Уплотнение обочин», – Служба автодорог Николаевщины показала, как ремонтируют дорогу на Снигиревку

САД в Николаевской области

В Николаевской области продолжаются работы по текущему среднему ремонту на автодороге общего пользования государственного значения Т-15-08 Калиновка – Снигиревка.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

«Одним из важных этапов текущего среднего ремонта является укрепление обочин. На участках автодороги км 8 600 - км 9 + 600 и км 16 +700 - км 24 +400 подрядные организации выполняют такие виды ремонтных работ: - доведение параметров обочин с нормативными требованиями; - укрепление обочины щебеночной смесью; - уплотнение укрепленных обочин», - говорится в сообщении.

Кроме того, Служба автомобильных дорог в Николаевской области снова призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки, особенно в местах проведения дорожных работ.

Напомним, ранее сообщалось, в Николаевской области возобновили работы по текущему среднему ремонту на автодороге государственного значения Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка».