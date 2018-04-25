У людей отсутствует культура безопасности, - николаевские спасатели рассказали о главной причине пожаров

В среду, 25 апреля, представители Главного управлении ГСЧС Украины в Николаевской области заявили, что основной причиной большинства пожаров является человеческий фактор и пренебрежение пожарной безопасностью.

Об этом шла в ходе брифинга по поводу возникновения пожаров на территориях Николаевской области.

Так, начальник ГУ ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко отметил, что в 2018 году количество пожаров увеличилось по сравнению с прошлогодним весенним периодом.

Максим Грицаенко,начальник ГУ ГСЧС - С начала 2018 года на территории Николаевской области на открытых территориях зафиксировали более 200 пожаров. Количество пожаров на открытых территориях на протяжении апреля составляет более 170 пожаров. И рост пожаров более 164% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лесных массивах произошло 6 пожаров, это меньше, чем в прошлом году, но эта цифра нас очень настораживает, - сообщил он.

По его словам, управление постоянно проводит инструктажи и разъяснительные работы, чтобы донести до граждан необходимость сохранения лесов.

- С целью предотвращения пожаров на открытых территориях, Главное управление вместе с лесным хозяйством подготовили и выдали на уровне облгосадминистрации ряд документов и распоряжений для обеспечения пожарной безопасности и охраны лесов в жаркие периоды,- отметил Грицаенко.

В свою очередь начальник Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Мароха заявил, что большая часть возгораний происходит именно из-за людей.

- Действительно, в 2017 году произошло 136 пожаров – это в пять раз больше, чем в 2016 году. Все факторы происходят из-за людей. На сегодня, основной причиной пожаров является человеческий фактор. Простая халатность и неосторожность во время пользования открытым огнем. Мы обращаемся ко всем: в первую очередь необходимо думать, что и кто делает. Элементарное нарушение правил пожарной безопасности, неосторожность обращения с открытым огнем приводит к трагическим последствиям, - заявил он.

На брифинге присутствовал и.о. директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач, который заявил, что основным последствием пожара является значительное уменьшение флоры и фауны.

- Во время пожаров мы обнаруживаем и сгоревшие гнезда, и сгоревших ящериц, змеи, ежи. Горят лесополосы. С одной стороны уничтожаются природные угодья, а с другой стороны – это опасно для жизни людей. С третьей стороны – это ущерб хозяйственным объектам, - отметил он.

Деркач также подчеркнул то, что в основном пожары происходят из-за людей.

Олег Деркач - С одной стороны, люди хотят избавиться от сухостоя, кто-то выпаливает, чтобы освободить площадь для рыболовли. Что касается, степной зоны, то люди думают, что значительно удобнее пасти скот. Они избавились от сухостоя, и появится зеленая трава. Также люди очень свободно ведут себя с огнем. Едут и выкидывают окурки, - отметил он.

Заместитель начальника ГУ ГСЧС Вячеслав Мазур, сообщил, что главное управление разработало ряд правил, которые люди должны соблюдать.

Вячеслав Мазур - Безопасность культуры у наших граждан очень низкая. Перед праздниками главное управление разработало ряд памяток. Это пять основных правил, которые люди должны выполнять: 1. Не палить сухую траву. 2. Не выкидывать окурки. 3. Не палить мусор. 4. Не поджигать камыши. 5. Не оставлять без присмотра костры. Если наши граждане будут соблюдать эти правила, то последствий будет намного меньше, - сообщил он.

По его словам, безопасность обращения с огнем у людей очень низкая.

Безопасность культуры не прививается ни в школах, ни в детских садиках. Надо начинать с самого маленького – учить наших детей безопасному обращению с огнем, - отметил он.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели провели рейды по традиционным местам отдыха людей.