Программа «Гроші» от телеканала «1+1» открывает свою общественную приемную в Николаеве

27 апреля команда программы «Грші» канала «1+1» откроет свою общественную приемную в Николаеве. Все желающие, кто имеет темы для расследований, смогут рассказать о фактах беззакония и злоупотребления властью с 10 до 12 часов утра возле Каштанового сквера.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

«Общественная приемная» - спецпроект программы «Гроші» канала «1+1», который расследует самые актуальные экономические и финансовые проблемы страны. Эта импровизированная приемная создана для обычных граждан и дает каждому возможность высказаться, рассказать о несправедливости или коррупции, с которой пришлось столкнуться в жизни.

Напомним, что у николаевского телеканала «МАРТ» миллионный долг, так как мэрия Николаева оплачивает не все услуги.