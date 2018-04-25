«Молодежное управление»: политические игры или игры в политику?

Молодежная политика сама по себе призвана создать условия для успешной и эффективной самореализации молодежи. Интересно, почему из всех сфер этой самореализации николаевские молодые люди выбирают политическую стезю и при этом начинают «играться» тут же, причем игрушками, попавшимися под руку? Я продолжаю наблюдать за ходом «страстей» по молодежной политике, которые начались после ухода с должности начальника управления Олега Соколика. В то время, как ВСЕ стороны конфликта преследуют свои личные амбиции (занять место начальника управления, показать свое экспертное мнение по всем вопросам или еще что-то), начали страдать обычные люди. В частности разговор о тех, кто пришел за поддержкой своих идей, потратил самый ценный ресурс - время - и пронаблюдал, как комиссия конкурса в рамках программы «Молодежь» разошлась, так и не собравшись.

При этом, я бы могла наивно верить в то, что все совпадения во внезапном возложении обязанностей «молодежного управленца», позже «интересных критериях» конкурса на данную должность, в которых заведомо «отсеивается» один из кандидатов, и теперь в этом несостоявшемся заседании - случайны. Но нет. Увы. Они предсказуемы и закономерны. Это все политические игры, которые на самом деле просто игры в политику. Покрутившись в пространстве общественников, молодые люди пропитываются романтическим представлением о возможности влиять на социально-политические процессы в городе и начинаются рваться к власти. Хоть какой-то. При этом, даже самое минимальное ощущение власти срывает всем лямки. И тут уже каждый в одну минуту надевает маску, какая первая упала из шкафа в юношеском театре абсурда на спектакле «Мафия»: мафия, жертва, полицейский, политическая «бабочка», горожанин и так далее.

Но что-то не помню, чтобы в этой игре была роль «рупора», которому можно «тыкать» и указывать, что снимать, а что записывать. Сейчас начинаю понимать, что меня как журналиста стараются использовать для своего пиара. То, что каждый из сторон обещает громкие новости, мило приносит извинения, позже гонится за тем, что я включу кнопку на диктофоне, смешно. Простите, но если бы когда-то не взялись «рассасывать» эту тему, имена главных героев этой длинной истории мало кто бы знал. Больше ошибки не повторю.

И теперь по сути:

– заседание конкурсной комиссии провалено из-за недоработок отдела по работе с институтами гражданского общества;

- многие сотрудники управления не достаточным образом осведомлены о своих обязанностях;

- конфликтная ситуация создана искусно ради персонального пиара каждого его участника;

- на данном этапе «достижением» управления за треть 2018 года остается только телеграмм-бот.

Так, все это можно назвать неумелой игрой в молодежную политику. При том, это не «мафия», а детки случайно нашли у родителей карты. По итогам конкурса на должность начальника будет другой разговор. А пока, наверное, все же убрать с сайта николаевской мэрии уведомление о том, что Агабеков Рамиль Заур Огли УЖЕ является начальником управления молодежной политики. «Посылы» в космос, как и амбиции - вещь хорошая. Но в меру, исключительно в меру.