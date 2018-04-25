«Минюст не способен обеспечить независимое расследование преступлений в СИЗО и колониях»: КСУ признал неконституционной статью УПК

Во вторник, 24 апреля, Конституционный суд Украины признал неконституционным положение статьи УПК Украины, которое позволяло Государственной уголовно-исполнительной службе расследовать преступления, совершенные на территории этой же службы - в колониях и СИЗО.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Конституционного суда.

Согласно решению суда, расследование жестокого обращения со стороны уполномоченных государством лиц будет считаться эффективным при соблюдении такого общего принципа: лица, осуществляющие проверки расследования, должны быть независимыми иерархически и институционно от любого, кто причастен к событиям в деле, то есть следователи должны быть независимыми на практике.

«Конституционный Суд Украины считает, что иерархическое подчинение следственных органов Службы высшим должностным лицам Министерства юстиции не способно обеспечить соблюдение конституционных требований о независимости официального расследования преступлений, совершенных против лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах. Такая иерархическая зависимость нивелирует процессуальные гарантии независимости следователя, то есть он будет определенным образом предвзятым при осуществлении досудебного расследования преступлений, совершенных против лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах», - акцентировали в КСУ.

Таким образом, КСУ обязывает Верховную Раду Украины привести нормативное регулирование, установленное частью шестой статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая признана неконституционной, в соответствие с Конституцией Украины и его решением. Решение вступит в силу через три месяца после его принятии.

Стоит отметить, что следователи колоний и СИЗО имели неограниченный доступ к материалам дел, открытых по фактам преступлений, произошедших в пенитенциарных учреждениях, и могли проводить следственные действия. После вступления решения в силу данная функция будет ими утрачена.

В то же время экс-глава Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на своей странице в Facebook прокомментировал решение Конституционного суда, посоветовав народным депутатам Украины, которые проголосовали за законопроект о принятии положения статьи неконституционной, «следить за руками Минюста».

Напомним, что