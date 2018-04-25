Депутаты горсовета предложили закрыть Варваровский мост – в ДЖКХ заявили, что скоро будет готов проект на капремонт

Жители Николаева недовольны тем, что они месяц стояли в пробках, когда проводился ремонт Варваровского моста, однако на данный момент его состояние оставляет желать лучшего.

Данные жалобы в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, которая проходила в среду, 25 апреля озвучил глава комиссии Владимир Евтушенко.

- Две недели мы стояли в очереди через Варваровский мост проехать и две недели стояли в пробках, чтобы заехать и после этого ремонта покрытие стало еще хуже чем до ремонта, - дословно передал жалобу николаевцев депутат.

Наталья Осецкая И.о. директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая напомнила, что дорожное покрытие трассы М-14 находится на балансе Службы автодорог Николаевщины. Также она отметила, что за подписью профильного зама городского головы, и.о. мэра Татьяны Казаковой и уже восстановленного мэра Александра Сенкевича в САД направлялись письма по поводу ремонта, однако у них нет денег.

При этом депутаты выступили с предложением закрыть мост, однако Осецкая отметила, что у города нет соответствующих прав.

Владимир Евтушенко - Давайте закроем его, чего мы людей подвергаем опасности… Сегодня кто это, Горбенко (Наталья Горбенко – директор «ЭЛУ Автодорог», - ПН) отвечает? Давайте дадим ей команду, пусть она закроет его… Если ехать по нему, то это стратегическая дорога, а если ремонтировать то денег нет? - говорил Евтушенко.

- Мы не имеем права пускать через него машины и кого-либо, - добавил Владимир Садыков.

В частности, Осецкая напомнила депутатам что в прошлом году на сессии горсовета предлагали ограничить движение транспорта по мосту, однако рабочая группа не поддержала такое решение. В свою очередь, они приняли решение в новой редакции, в котором было предложение «написать письма в Укравтодор и премьер-министру Украины о плохом состоянии мостов». Однако последний не ответил, в ОГА данный вопрос не стали рассматривать на комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, при этом вице-губернатор Валентин Гайдаржи заверял, что готовы к обсуждению со специалистами.

- Мы на сегодняшний день разрабатываем проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, в ней будет предусмотрена схема объезда транспорта за пределами на период ремонта, в реверсном движении не получается – Нацполиция не согласовывает. В этом проекте будет разработан капремонт, какие первоочередные работы необходимо сделать и дальше. Там 5 миллионов гривен... Для того, чтобы подготовить проектно-сметную документацию, необходимо шесть месяцев. Мы заключили договор на днях. После шести месяцев мы будем просить, у нас больше денег нет, мы будем просить, чтоб нам выделили деньги. Денег нет, - прокомментировала она.

Сергей Шульгач Депутат Сергей Шульгач, директор фирмы «Николаевавтодор» отметил, что на мостах «букет» проблем не одного года. Также, он отметил, что у САД действительно недостаточно финансирования для ремонта покрытия моста. В тоже время он сообщил, что латки делали в тех местах, где указывал технадзор предприятия, и они сохранились. Но еще тогда САД не согласился делать подъездные пути, так как не было средств.

- Где они на тот момент указали, ямочность устранена. Но она разрастается с максимальной скоростью. Сегодня с маленькой ямочность стала крупной. На самом мосту покрытие вроде как нормальное, а подъездные пути - бомба, - заявил Шульгач.

Сергей Исаков В частности, он отмечал и тот факт, что не соблюдается закон согласно которому допустимый вес большегрузного транспорта на мосту составляет 38 тонн общей массы. На что и.о. директора департамента ЖКХ ответила, что в полномочиях «Укртрансбезопасности» устанавливать весовые комплексы и проверять накладные у фур, при этом в Нацполиции отмечает, что они не могут просканировать фуру и не в их полномочиях проверять документы.

Также, депутат Сергей Исаков поинтересовался, как обстоят дела с теми подрядчиками, которые должны были устранить недочеты в капитальных и текущих ремонтах дорог. И на сегодняшний день, то что отмечено темных в документе уже устранили, а то что светлым еще в процессе.

В итоге депутаты дали рекомендации вернуться к обсуждению ситуации с мостом на комиссии по ЖКХ и сделать обращение к мэру, чтобы заслушать информацию на сессии.

Напомним, что ранее в Николаевском городском совете упрекнули Службу автодорог в области за несвоевременный или же некачественный ремонт покрытия дорог государственного значения, которые проходят через город.

Ранее сообщалось о том, как «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за 1,5 миллиона гривен продержался всего три месяца.