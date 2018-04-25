Госмигранслужба для «людей»: неистребимые пережитки «паспортных столов»

Веселиновский районный сектор ГМС Меня всегда раздражали разгул бюрократии и кипы всяких бумажек, которые необходимы для элементарных жизненных ситуаций. Думаю, многие из вас сталкивались также с подобными ощущениями и часто возмущались от вопроса: «А прописка где?».

Вроде институт прописки, как рудимент советской эпохи, должен исчезнуть еще два десятилетия назад вместе с развалом этой тоталитарной страны и отпадом необходимости жесткого контроля над гражданами. Но тысячи украинцев уже в цифровую эру и при рыночной экономике, где, казалось бы, живи в любом понравившемся месте, сталкиваются с проблемой регистрации места жительства: госучреждения, больницы, учебные заведения…

Меня проблема застала вообще в неожиданной и мелочной ситуации. Стукнуло еще в ноябре прошлого года 25 и нужно просто вклеить очередное фото в паспорте. А паспорт мне действительно часто нужен в определенных рабочих ситуациях. В установленный период я обратился в Центральный районный отдел Государственной миграционной службы в Николаеве. Там сходу столкнулся с вопросом прописки и меня направили к начальнику отдела.

Кратко объясняю ситуацию, что работы много, ехать по месту прописки не вариант и спрашиваю о процедуре вклейки фото по месту фактического проживания. В ответ начальник начал рассказывать, что они не имеют права так делать и им когда-то в Киеве разъяснили, что вклеить фото можно только по месту регистрации. На вопрос, а если бы я жил вообще в другом краю страны, руководитель отдела лишь пожал плечами.

Так я уже почти полгода носил с собой недействительный паспорт – тут уже везло, что как-то дальше второй страницы никто не листал. Даже на блокпостах в Донецкой области. И вот я все-же смог благодаря недельном отпуске выбраться по месту прописки. Два часа колыхался по разбитой и неведавшей где-то с десятилетие ремонта дороге в райцентр Николаевщины.

Уже в Веселиновском районном секторе ГМС я простоял в негустой очереди и попал в заветный кабинет. Там почти сразу забирают паспорт и говорят: «приходите после пяти рабочих дней». Снова рассказываю, что у меня нет много времени, живу фактически в Николаеве и задаюсь вопросом, почему элементарное заполнение пару бланков занимает сколько времени.

Ответ ошеломил: «А почему вы тогда в Николаеве это не сделали?». Снова рассказываю о прописке и как приехал сюда.

– Больше ничем помочь не могу. Приходите после пяти рабочих дней. У нас много работы, – ответила сотрудница сектора ГМС, хотя по глазам и выражению лица видно, что не столько смахивает пот с чела от большого труда, сколько уже от скуки не знает, что поделать и ждет 17:00, чтобы закрыть кабинет и убежать домой.

Теперь снова придется все бросать и целый день тратить на малоэффективные поездки. И о какой мобильности и стремлению населения к изменениям можно говорить, когда элементарное существование прописки ущемляет права многих украинцев.

В то же время в Европе существует удобное уведомление государства об изменении места жительства, что позволяет гражданам пользоваться абсолютно всеми благами и услугами органов власти, участвовать в выборах.

А мы продолжаем жить в каком-то каменном веке. Ситуацию не изменили ни ID-карты, ни биометрика, ни электронные кабинеты – в ГМС мы увидим все те же очереди и коррупцию, что подтверждают истории чиновника Николаевского горсовета Кондратьева или уже бывшей замглавы миграционной службы Пимаховой.