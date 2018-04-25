Адвокатура усиливает свое влияние

Целью развития системы адвокатуры в Украине является установление паритета в возможностях защиты и обвинения. Адвокату, как защитнику человека или предприятия, противостоит весь государственный правоохранительный аппарат с системой обвинения в лице прокуратуры и следственных органов и гарантиями их деятельности обеспеченными государством.

Адвокат же, выполняя функцию защиты сам или как правило в небольшом коллективе зачастую сам нуждается в поддержке и защите.

Монополия адвокатов на представительство интересов клиентов, предприятий, учреждений (кроме правоохранительных органов) в судах, предусмотренная с 1 января 2019г. накладывает требования не только к соискателям статуса адвоката, но и к самой адвокатуре. С 1 января 2019г. юристы не имеющие свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью не имеют права представлять интересы клиентов в судах первой инстанции. Сегодня уже действует ограничение, при котором исключительно адвокаты представляют интересы учреждений, организаций и граждан в судах апелляционной и кассационной инстанций.

В новом офисном центре рады адвокатов Николаевской области на проспекте Центральном 83/9, 21 апреля адвокаты Николаевщины провели отчетную конференцию, в работе которой принял участие 61 делегат.

Руководящие органы адвокатуры (Вячеслав Антипченко, Алексей Ютовец, Дмитрий Бараненко, Ирина Мантуленко) выполняют не роль статистов, а активно налаживают работу самоуправления. Проводятся семинары по повышению квалификации адвокатов с привлечением практикующих правоведов из высших судебных инстанций Украины. Обеспечена постоянная деятельность офиса адвокатского самоуправления, взаимодействие с региональным центром оказания вторичной правовой помощи.

Наметилась тенденция правоохранительных органов применять давление на адвокатов используя для их устрашения обыски и другие процессуальные действия. Для защиты адвокатов от неправомерных действий правоохранителей, формируется оперативная группа для выездов в случае проведения обысков и задержаний у адвокатов.

Созданием группы занимается Евгений Павлович, Владимир Демида, Алексей Ютовец. Кроме того, также в обязательном порядке также на обыски и задержания адвокатов выезжают члены Рады адвокатов региона.

За непредставление ответов на адвокатский запрос привлечено к ответственности должностное лицо местного самоуправления Веселиновского района, несколько должностных лиц правоохранительных органов после подготовки материалов в суд для привлечения к ответственности за не предоставление информации подготовили ответы для избежания наказания. Составлением протоколов о привлечении к административной ответственности должностных лиц местного самоуправления занимается известный адвокат, член Рады Олег Кирюхин.

Усилена и дисциплинарная ответственность адвокатов, с сентября 2017г. за различные дисциплинарные проступки Квалификационно – дисциплинарной комиссией адвокатов Николаевской области (руководство: Юрий Сторчеус, Игорь Павловский, Прилука Евгений) приостановлено действие ряда свидетельств на адвокатскую деятельность, нескольким адвокатом вынесено предупреждение.

Представлены адвокаты Николаевщины и в спорте. В апреле 2018г. на соревнованиях по футболу в Киеве, Роман Гафтуняк получил кубок лучшего нападающего чемпионата. Организацией спортивного направления занимается Антон Вавилов.

Проверяют финансовую деятельности Рады адвокатов и КДК ревизионная комиссия ( Николай Герасимец, Тарас Волкомор, Юлия Цветкова). Представлена Николаевская область и в Раде адвокатов Украины (Павел Репешко) и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (Виталий Волчо).

Работу сайта Рады адвокатов http://radaadvokatov.com.ua/ обеспечивает Евгений Павлович. Сообщения о созыве конференций также публикуются в газете «Южная Правда».

Проверить, является ли юрист адвокатом, не приостановлено ли у него действие свидетельства, можно в официальном реестре адвокатов Украины.

http://erau.unba.org.ua/

Конференция адвокатов Николаевщины показала, что Николаевская адвокатура объединяющая более 900 адвокатов становится влиятельной структурой способной организовывать, защищать адвокатов, а при наличии оснований и привлекать к дисциплинарной ответственности.