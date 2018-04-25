В Днепре горсовет обязал обеспечить доступ бездомным котам к подвалам и чердакам

Горсовет Днепра обязал обеспечить бездомным котам свободный доступ к подвалам и чердакам в домах, чтобы они могли ловить мышей.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Такое решение депутаты приняли на сессии в среду, выполнив просьбу жителей города, которые обратились с соответствующей петицией.

Коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и не допускать изоляции там котов. Придерживаться этих норм рекомендуется и жилищным кооперативам и объединениям домовладельцев.

Отлавливать бездомных котов коммунальным службам разрешено только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации или для передачи новым хозяевам.

Напомним, МИД Украины взял себе на работу кота.