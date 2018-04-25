В США водители выстроили фуры под мостом, чтобы спасти самоубийцу

В США грузовики выстроились в ряд под мостом, чтобы спасти человека, который хотел спрыгнуть.

Об этом сообщает Tjournal.

Таким образом водители сократили высоту, с которой в случае чего упал бы самоубийца.

По словам журналистов, в полиции штата Мичиган в ночь на 24 апреля получили сообщение о том, что возле Детройта мужчина хочет покончить жизнь самоубийством, спрыгнув на дорогу с моста.

Известно, что полицейские сначала перекрыли движение, а затем попросили помочь дальнобойщиков. 13 грузовых автомобилей выстроились прямо под мостом. Так сократили высоту, с которой мужчина мог прыгнуть.

По словам представителя полиции, в таких случаях не редко обращаются за помощью к дальнобойщикам, но чтобы участников «спасательной операции» было настолько много он видел впервые.

Сообщается, что переговоры с мужчиной вели более четырех часов. В конечном итоге он согласился спуститься с моста.