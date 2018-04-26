Депутаты Николаевского горсовета в очередной раз не смогли решить, что делать с бездомными собаками

Депутатская комиссия по вопросам прав человека, законности, местного самоуправления и этики Николаевского городского совета рассмотрела вопрос по поводу двух проектов новой Программы обращения с животными и регулирования численности бездомных животных в Николаеве на 2018-2022 годов. За полтора часа дискуссий, депутаты не смогли прийти к общему решению.

Об этом шла речь на заседании данной комиссии, в среду, 25 апреля.

Так, на заседании присутствовал депутат горсовета, член фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко, который заявил, что не стоит утверждать новую Программу, пока Департамент ЖКХ не отчитается об использовании средств, полученных в прошлые годы.

Вячеслав Апанасенко - Коммунальное предприятие на протяжении последних двух лет ежемесячно получало материальную помощь по непрофильной программе с задержками. Я считаю, что пока мы не накажем виновных за невыполнение предыдущей программы, не поймем, куда были потрачены эти средства, мы не получим ответ, почему мы должны выделять на новую программу 100 миллионов гривен. В новой программе бюджет на пять лет – больше 100 миллионов гривен. Через пять лет снова будем принимать новую программу и говорить, что ничего не получилось? Это преступление, - заявил он.

По его словам укусы собак - это обычное явление сродни авариям на дорогах.

- У нас социальная проблема в городе. Собаки часто выходят из-под контроля, где-то кого-то кусают. Это обычное явление. Как и автомобили создают ДТП, также и с собаками. Мы живем в таком мире. Но при этом мы обязаны реагировать вовремя, - отметил Апанасенко.

На его заявление отреагировала жительница Николаева, которая не поддержала «нормальность» укусов собак.

- Когда депутат говорит о том, что «Это нормально, что собаки кусают». Два года назад собаки загрызли женщину. И до сих пор все сидят и говорят, что это нормально, что собаки кусают. Они не кусают! Они загрызают! - заявила она.

- Я езжу с баллончиком и ножом, вдруг на меня нападет собака. Это не смешно. Я просто боюсь собак, на меня три раза нападали. И я смотрю, что тут куча мужиков, два года назад разорвали собаки, и до сих пор все жуют сопли. Почему я должна выбирать между человеком и между собакой? Три часа не о чем! - заключила вторая жительница.

В свою очередь, глава фракции «Наш край» Юрий Гранатуров заявил, что затягивание обсуждения программы может привести к новой трагедии.

Юрий Гранатуров - Коллеги, эта демагогия на протяжении нескольких лет закончится очередной трагедией и очередными проблемами. Это словоблудие, дискуссии, полное непонимание того, что в опасности находится каждый человек! Любой может подвергнуться нападению диких животных. Все это закончится плохо. Я вижу, что вам жизнь собаки дороже, чем моя. Я глубоко убежден, что с такими подходами – из месяца в месяц продолжать заниматься демагогией – не будет принято ни одного решения. Нужно прекратить эти лозунги и на чем-то остановиться! - призвал депутат.

Также Гранатуров считает, что сначала нужно укрепить материально-техническую базу для решения проблемы.

- У нас на КП «Центр защиты животных» одна маленькая бригада ловцов собак. Нам надо было по той программе, которую мы планировали, купить шесть специальных автомобилей, увеличить штат и сделать пять дополнительных бригад ловцов животных. Надо было связаться с международной волонтерской организацией по типу «Четыре лапы». В течение пяти-шести месяцев мы бы отработали рывок. У меня предложение пойти по пути быстрого укрепления материально-технической базы, ­- сообщил он.

Отметим, что депутат от «БПП» Елена Киселева потребовала точного плана, по которому будет реализовываться программа.

Елена Киселева - Напишите мне календарный план-график, как эта программа будет реализовываться каждый месяц, какие деньги нужны, какие отчеты будут. Вот напишите, сколько нужно на первый месяц собаководов, сколько это будет городу стоить и что будет выполнено в результате финансирования. Если нужно будет убить кого-то, напишите мне, где убийца ставит подпись, как это регистрируется. Чтобы это не стало способом зарабатывания денег. Мы будем с вами еще два года это жевать, пока нас не сжуют. До тех пор пока не будет четкого плана графика, а никто не хочет делать этот план-график или не умеет. Пока нет конкретики, всегда есть возможность где-то что-то передернуть, где-то заработать, - заявила она.

Депутат от «Самопомощи» Федор Панченко предложил, чтобы Департамент ЖКХ подготовил третий проект, который будет включать все предложения и замечания, а также четвертый проект, но уже по материалам рабочей группы. Его предложение никто не поддержал.

В итоге Елена Киселева посоветовала начальнику Управления экологии Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Владимиру Корчагову разработать новые варианты программ с учетом озвученных депутатами предложений.

Напомним, что ДЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на отлов и стерилизацию бездомных собак.