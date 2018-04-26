В Николаеве проверили маршруты № 34, 89, 15 и 32: составлено семь актов о нарушении условий договора

В среду, 25 апреля управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета провели внеплановые проверки городских автобусных маршрутов на соблюдение требований договора на перевозку пассажиров.

Об этом управление сообщает на своей странице в Facebook.

На этот раз проверяли маршруты №34 «микрорайон Намыв - улица Казарского», №89 «улица Казарского - ст. Николаев-грузовой», №15 «улица Троицкая - областная стоматологическая больница (улица Дунаева)» и № 32 «санаторий «Дубки» - завод «Океан».

Во время проверки было составлено семь актов о нарушении условий договор на перевозку пассажиров. В дальнейшем вышеуказанные акты будут направлены руководству предприятий - перевозчиков ООО «Приватавтолюкс», ЧП «ПиК», ООО «ТФТ» и ЧП «ИВА» для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

Напомним, что 24 апреля специалисты транспортного управления Николаевского горсовета внепланово проверили городские маршруты № 8 «ст. Николаев-пассажирский - микрорайон Намыв» и № 50 «ст. Николаев-пассажирский - проспект Богоявленский».

До этого проверяли маршруты № 62 «микрорайон Намыв - «Трансаммиак» и № 51 «ст. Николаев-пассажирский - Терновка» на перевозчиков составили три акта о нарушениях. Также ранее провели внеплановую проверку городских автобусных маршрутов № 23 «Центральный рынок - Большая Корениха» и № 86 «Центральный рынок - М.Корениха», которые обслуживает ООО «Алан - Техно» - на перевозчика также составили три акта о нарушениях.

Стоит отметить, что в среду, 25 апреля управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета представили депутатам транспортной комиссии расчеты, согласно которым тариф на проезд в общественном транспорте города повышается: на электротранспорте до 3 гривен, на «маршрутках» - от 5 до 7 гривен. В частности, начальник транспортного управления Олег Манушевич напомнил представителям фирм-перевозчиков, что на данный момент проходит рейд по «маршруткам», и попросил их предоставлять сотрудникам управления полный доступ к транспортным средствам и документам.