В соцсетях распространили информацию о попытке похищения ученицы николаевской школы – в полиции опровергают это

В Николаеве в социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о том, что возле одной из школ города мужчина пытался затащить в машину маленькую девочку.

Подобные посты и фото объявлений были распространены в николаевских группах в соцсетях.

Так, в сообщениях говорилось, что в школе №57, которая находится в микрорайне Намыв, во вторник, 24 апреля, неизвестный мужчина схватил и попытался затянуть в машину девятилетнюю девочку.

«Внимание! Всем родителям, дети которых учатся в микрорайоне Намыв. Вчера, 24.04.2018 года, девятилетняя ученица школы № 57 возвращалась домой, разговаривала по мобильному телефону. К ней подошел мужчина 40-50 лет, схватил ее за руку и пытался затянуть в автомобиль, но ребенку удалось убежать», - говорилось в объявлениях.

В Заводском отделе полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» информацию о попытке похищения ребенка опровергли.

«Сотрудники сектора ювенальной превенции Заводского отдела полиции провели тщательную проверку изложенных фактов. Правоохранители опросили родителей и учеников указанной школы, также были опрошены руководство и работники образовательного учреждения. Никаких заявлений и сообщений подобного рода от них не поступало», - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что страницы пользователя, с которой был распространен этот пост, не существует. В полиции обратились к жителям города с просьбой проводить со своими детьми профилактические беседы, рассказывая о возможных подобных случаях, правилах общения с незнакомцами и как действовать, чтобы не стать жертвой преступных посягательств.

«С начала 2018 года в Николаевской области зарегистрировано 92 случая оставления несовершеннолетними своих домов, найдено и возвращено домой 91, в розыске находится 17-летний подросток. Фактов похищения детей не было», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Польше с 1 января открыли реестр с данными педофилов.