Грузинский дипломат выиграл суд у Одесской ГФС, которая незаконно признала благотворительный фонд прибыльным, а потом арестовала его имущество

Тимур Нишнианидзе В среду, 26 апреля, Административный суд Одессы признал незаконным проверку, которую проводила Государственная фискальная служба Одесской области в благотворительном фонде «На благо Одессы».

Об этом написал на своей странице в Facebook грузинский дипломат, руководитель фонда Тимур Нишнианидзе.

«Сегодня (26 апреля, – прим.) Одесский административный суд признал незаконным «дистанционную проверку» одесской налоговой нашего благотворительного фонда и отменил ее», – написал Нишнианидзе.

Отметим, что ранее ГФС признала благотворительный фонд прибыльным, после чего обвинила его в неуплате НДС. В результате имущество фонда после «проверки» было арестовано.

Кроме того, по словам Нишнианидзе, о том, что ГФС собиралась проводить проверку, благотворительному фонду «На благо Одессы» известно не было.

«Вот мы и обжаловали эти решение и сегодня одержали победу в суде! Я и дальше буду использовать все законные возможности, чтобы возобновить работу фонда. Это еще не конец. Продолжение следует», – подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 ноября 2017 года сотрудники управления патрульной полиции остановили и арестовали автомобиль «Nissan», на котором грузинский дипломат, экс-генконсул Грузии в Одессе Тимур Нишнианидзе вез книги и оборудование для снайперов в зону проведения АТО.

Ранее Тимуру Нишнианидзе, который руководит благотворительным фондом «На Благо Одессы» и является соратником Михаила Саакашвили, объявили о подозрении и вызвали на допрос в ГПУ. Позже стало известно, что ему вменяют «отмывание денег».

Тимур Нишнианидзе заявил, что «все обвинения в его сторону высосаны из пальца» и он «не собирается убегать и будет отвечать на все вопросы».

10 марта Печерский суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об избрании Нишнианидзе меры пресечения. Однако спустя несколько заседаний мера пресечения так и не избрана - в рассмотрении был объявлен перерыв до 21 марта, а потом до 28 марта.

Кроме того Тимур Нишнианидзе заявлял о том, что за ним следят.

В итоге 6 апреля Печерский районный суд избрал Нишнианидзе меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в размере 792 тысячи гривен. После чего сторонники грузинского дипломата запустили акцию по сбору средств для внесения залога.

Также напомним, что в декабре 2017 года Тимур Нишнианидзе заявил, что Генеральная прокуратура Украины продолжает преследовать его за поездки в Грузию и Страсбург.