«Это всё вранье», - мэр Одессы Труханов прокомментировал расследование BBC о его недвижимости в Лондоне

Напомним, что ранее ВВС заявили, что Труханов был привлечен к преступной банде из Одесс ы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга в среду, 25 апреля, сообщает Думская.

Геннадий Труханов Одесский городской голова Геннадий Труханов назвал враньем заявление британских журналистов об имеющемся у него жилье в Лондоне.

По словам мэра Одессы, его и раньше обвиняли в наличии второго гражданства, однако эта ифнормация не подтверждалась.

- Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают. На протяжении уже длительного времени возникают очень громкие обвинения в мой адрес, которые в итоге ничем не подтверждаются. Всплывает такое перед выборами, сессией. Печально за журналистов, которые это делают, — заявил он.

Ранее стало известно, что в базе данных Федеральной налоговой службы России указан человек, имя, дата и место рождения которого совпадают с соответствующими данными мэра Одессы. Если ввести в форму личные и паспортные данные этого человека, то также можно получить идентификационный номер плательщика налогов. Если информацию ввести с ошибкой, номер не появляется.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины, проверяя появившуюся в СМИ информацию о наличии у Труханова паспорта РФ, заявила, что не нашла у него российского гражданства. Отметим, что позже мэр Одессы Труханов показал документы об отсутствии у него российского гражданства.

Также ранее сообщалось, что репортер BBC Энди Верити был избит в Украине сторонниками и охраной одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова.