«Порядок и законность»: В Армении люди вновь вышли на массовые шествия против Республиканской партии

В Армении тысячи людей вновь вышли на улицы Еревана и других городов, чтобы не допустить продолжения власти Республиканской партии Армении.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Напомним, что в Армении из-за массовых протестов премьер-министр страны подал в отставку.

Так, по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна, люди проводят массовые шествия под девизом «Порядок и законность», объявляют забастовку на предприятиях и не посещают занятий в учебных заведениях. А в 19:00 оппозиционное движение вновь планирует провести митинг на площади Республики в центре Еревана.

Отмечается, что Пашинян сегодня призвал сторонников временно не блокировать движение транспорта и исключить участие в акциях автомобилей без госномеров.

По словам ​председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна, 1 мая будет созвано специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Уже 23 апреля в Армении к протестным движениям присоединились военные.