Патрульные просят мэрию Николаева разобраться с навесом на 3-й Слободской, который установлен с нарушениями

Патрульная полиция Николаевской области обнаружила, что навес на перекрестке улицы 3-й Слободской и проспекта Богоявленского установлен с нарушениями, и просит мэрию Николаева «решить вопрос о законности размещения» навеса.

Об этом идет речь в обращении начальника николаевской патрульной полиции Виталия Данилы к мэру Николаева Александру Сенкевичу.

Если обнаруженные нарушения «подтвердятся», то патрульные просят демонтировать навес.

«Размещение указанной конструкции нарушает требования постановления Кабинета министров Украины №198 от 30 марта 1994 года «Об утверждении единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц…», будет способствовать совершению административных правонарушений, предусмотренных статьей 152 («Нарушение государственных стандартов в сфере благоустройства населенных пунктов») и статьей 160 («Торговля с рук в неположенных местах») Кодекса Украины об административных правонарушениях, и создаст трудности и угрозу безопасности дорожного движения для пешеходов».

«Просим решить вопрос законности размещения навеса и в случае подтверждения обнаруженных нарушений принять меры по его демонтажу», - отмечено в обращении.

Директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев, который опубликовал обращение патрульных, считает, что «патрульная полиция поставила окончательную точку в отношении навеса».

Мэр Николаева Александр Сенкевич в своем паблике в Facebook написал, что застройщику дали 10 дней на устранение нарушений.

«Поручаю управлению архитектуры выдать застройщику предписание в 10-дневный срок устранить нарушения в соответствии с актом проверки. Если нарушения не будут устранены, подготовить решение исполкома о демонтаже этой конструкции», - сообщил Сенкевич.

Напомним, что разрешил установить этот навес вице-мэр Николаева Юрий Андриенко. В документе за подписью Андриенко говорится, что фирма «Эстетик 1» установит навес без каких-либо торговых объектов ради того, чтобы предотвратить торговую деятельность в неустановленных для этого местах.