Тимошенко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге - Порошенко потерял позиции

В президентском рейтинге лидируют Тимошенко и Гриценко. Третье место делят Юрий Бойко и Святослав Вакарчук.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

По результатам социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг», в случае проведения президентских выборов уже в апреле 2018 года во второй тур вышли бы Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

Сообщается, что за Тимошенко проголосовали бы 8.8% опрошенных. За Гриценко отдали бы свой голос 6.6%.

Помимо того, по 6% опрошенных проголосовали бы за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и музыканта Святослава Вакарчука, а 5.8% за шоумэна Владимира Зеленского.

По данным того же опроса, за действующего президента Петра Порошенко и лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко отдали бы свои голоса по 5.5% респондентов.

Также во время проведения опроса 19.3% затруднились с ответом, а 16.9% заявили, что не принимали бы участие в выборах.

Наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский. Вакарчуку доверяют 33% опрошенных, не доверяют – 47%, Владимиру Зеленскому доверяют 32%, не доверяют – 50%. Чуть больше четверти украинцев доверяют Анатолию Гриценко, а не доверяют почти половина.

Самый высокий уровень недоверия граждан имеют Арсений Яценюк – 86%, президент Петр Порошенко – 82%, Олег Тягнибок – 78%, Олег Ляшко – 75%, Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман – по 74%. Не доверяют украинцы также Вадиму Рабиновичу (69%), Андрею Садовому (62%), Валентину Наливайченко (59%) и Юрию Бойко (55%).

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов избирателей получили бы партии «Батькивщина», «Оппозиционный блок», «Гражданская позиция» и «Слуга народа».

Так, за «Батькивщину» готовы отдать голоса 9,2% опрошенных, «Оппозиционный блок» – 6,1%, за «Гражданскую позицию» – 5,7%, за партию «Слуга народа» Владимира Зеленского – 5,9%.

За «Радикальную партию» готовы голосовать – 4,9%, за партию «За жизнь» 4,7%, за «БПП Солидарность» – 4, 5% и за «Самопомич» – 3,1%. Поддержать «Свободу» готовы только 2,3% избирателей.

В то же время, среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за «Батькивщину» проголосовали бы 15,6%, «Гражданскую позицию Анатолия Гриценко» – 9,7%, «Оппозиционный блок» – 9,6%, партию «Слуга народа» – 9%.

За партии «За жизнь», «Радикальная партия», «БПП Солидарность» – готовы отдать голоса приблизительно 8% избирателей, за «Самопомич» – 5%. Ближайшие к преодолению проходного барьера партии «Свобода» (4%), «Аграрная партия» (3%) и УКРОП (2%).

Отмечается, что чаще всего мотивом выбора политической силы опрошенные выбирали поддержку социально-экономических инициатив партии. Исходя из симпатий к лидеру, выбирают 17%, по идеологическим принципам – 11%.

Опрос проводился 10 – 22 апреля. Участие в исследовании путем формализованного интервью (face-to-face) приняли 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности составляет не более 1,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в президентском рейтинге социологической группы «Рейтинг» лидирует Юлия Тимошенко, за ней следуют Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.