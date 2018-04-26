«Укравтодор» решил отказаться от ямочного ремонта дорог, - Новак

В «Укравтодоре» собираются отказаться от проведения ямочного ремонта дорог.

Об этом сообщил глава «Укравтодора» Славомир Новак на своей странице Facebook.

По словам Новака, все ремонты дорог (средние, капитальные), которые проходили в прошлом году — выполнены на хорошем уровне.

«Да, дефекты могут быть — это нормально в любой стране мира. Однако за дефекты в пределах гарантий отвечают подрядчики. Другое дело — аварийные ремонты. Когда сходит снег, в Украине начинается так называемый ямочный ремонт. Это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких «ремонтов»», — отметил глава «Укравтодора».

При этом он отметил, что сразу отказаться от них невозможно.

«Например, в прошлом году благодаря ямочному ремонту был обеспечен проезд по 40 тыс км дорог. Средств, которые мы потратили на это, — нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта» — подчеркнул Новак.

Цель «Укравтодора», как добавил Новак, «за 5 лет соединить качественными дорогами все областные центры. Строить дороги по новым стандартам. Контролировать качество. Проводить прозрачные, открытые тендеры».

Напомним, на Закарпатье ромская община сама себе построила дорогу.