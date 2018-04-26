Прекращение войны и борьба с коррупцией: украинцы рассказали чего ожидают от будущего президента

Прекращение военных действий на востоке Украины и усиление борьбы с коррупцией являются двумя основными ожиданиями украинцев от будущего главы государства.

Об этом свидетельствуют представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно данным опроса, также украинцы ожидают от будущего главы государства возрождения промышленности (38% респондентов). Почти четверть хотели бы повышения качества медицины и социальных стандартов, 16% - уменьшения влияния олигархов на политику, 11% - возрождения аграрной сферы, 7% - стимулирования развития бизнеса.

В опросе, который проводился 10-22 апреля, приняли участие 6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,5%.

Напомним, согласно последним данным соцросов Тимошенко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге - Порошенко потерял позиции.