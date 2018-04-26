За нарушение порядка въезда в Украину теперь могут арестовать на 15 суток

Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины Закона Украины про обеспечение пограничной безопасности государства».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что реализация изменений позволит эффективно противодействовать административным нарушениям на государственной границе, контролируемых приграничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда с или во временно оккупированную территорию Украины.

Согласно новому закону, наказание в виде административного ареста до 15 суток будет накладываться за нарушение порядка въезда на временно оккупированные украинские территории, а также выезда из них.

Помимо того, введен штраф до 70 необлагаемых минимумов (1190 гривен) за нарушение порядка въезда-выезда из зоны АТО.

Иностранцы или лица без гражданства, нарушающие порядок въезда в Украину, должны будут оплачивать штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов (1700-5100 гривен).

Напомним, что Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.