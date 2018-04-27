Николаевскому ветерану войны исполнилось 103 года

В Николаеве 26 апреля отметил 103-й день рождения участник боевых действий во времена Второй мировой войны Лев Владимирович Канарш.

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаева.

В свое день рождения ветеран получил цветы и подарки. Родился Лев Владимирович в Белой Церкви, за плечами у него многолетний военный путь. Военную службу начал на Дальнем Востоке, после чего был переведен на I Белорусский фронт, в артиллерийскую дивизию, где совместно со своими товарищами защищал страну от оккупантов. Закончил войну в звании подполковника.

После войны Лев Владимирович работал врачом в военном госпитале в Белой Церкви. В 1969 году после демобилизации переехал жить в Николаев. Именно здесь он создал свою семью, в которой родились дети, а в дальнейшем внуки и правнуки. К пенсии Лев Владимирович работал врачом-отоларингологом в Николаевской городской больнице №1.

Более 34 лет своей жизни он отдал армии, за что был награжден многими выдающимися орденами и медалями. Его медали, ордена и благодарственные письма и грамоты подтверждают заслуги перед Родиной и выступают той высокой моральной планкой, к которой должно стремиться молодое поколение страны.

Напомним, ранее сообщалось, что старейшей жительнице Николаева исполнилось 107 лет.