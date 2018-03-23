КОРД против бухгалтеров: «маски-шоу – стоп»?

В ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины. 7 апреля текущего года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за усиление данного закона.

В одной из публикаций «Укринформа» приводились слова министра юстиции Петренко, который заявлял, что к проведению действий в компаниях, которые не представляют угрозы государству, спецназовцы не будут приобщаться.

«Вопрос об использовании спецназа был урегулирован подзаконными актами. Я напомню, что соответствующее поручение дал генеральный прокурор два месяца назад, чтобы не применять к тем компаниям и предпринимателям, которые не представляют угрозы национальной безопасности. Уже сейчас есть запрет на использование соответствующих спецподразделений», - говорил Петренко.

Вроде и закон есть, и заявления премьер-министра страны, а по факту имеем следующее: КОРД, в масках прорывается на территорию предприятия, чтобы помочь изъять документы из бухгалтерии. КОРД против бухгалтеров? И зачем это стране законы?

Удивляет то, что КОРД привлекли сегодня, после того, как вчера, судя из того, что зафиксировано на видео, уже проведена выемка документов. Неужели нужно проводить обыск на предприятии, на котором знают, что буду искать? Это чисто из логики.

Не знаю, что именно собирались найти в порту, но если это что-то действительно предоставляет угрозу нацбезопасности и без силовиков было не обойтись, то может стоило заявить об этом представителям правоохранительных структур? Столько же пресс-секретарей у каждого из подразделений. Или это не страшно, что из-за таких действий без объяснений, выталкиванием представитлей СМИ в спину с места проведения следственных действий представители власти думают, что у населения не будет вопросов? Или представителям власти все равно на вопросы населения? Об инвестиционной привлекательности Украины, пожалуй, промолчу. Вопрос к тем, кто голосовал за дополнения к закону.