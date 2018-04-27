Порошенко перенес День пограничника с 28 мая на 30 апреля

Президент Петр Порошенко учредил День пограничника Украины, который будет ежегодно отмечаться 30 апреля.

Об этом он заявил по случаю 100-летия создания пограничного ведомства, передают «Украинские новости».

- Привычный для всех майский День пограничника имеет свою историю, но она не наша. Он происходит от дня Пограничных войск КГБ СССР. Разве это уместно для независимого нашего государства? Вопрос риторический. И для этого профессионального праздника мы нашли другую дату, - сказал президент.

Ранее День пограничника отмечался 28 мая - в этот день 1918 года была создана пограничная охрана границ Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

- Как президент Украины и верховный главнокомандующий я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об установлении Дня пограничника 30 апреля - в честь 100-летия нашей пограничной службы. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине, а современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства, - сказал Порошенко.

Он также отметил, в конце апреля 1918 года зародилась украинская пограничная служба.

- УНР, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу с Россией и тогдашним Доном... выставила стражу, две пушки, развернула под их салют наш флаг... Впоследствии казаки принесли два высоких столба, вырисовали их желто-голубой краской, которую нашли на станции, на каждом из двух столбов нарисовали тризуб, а под ним написали «УНР». Священник отслужил молебен, окропил святой водой флаги... Когда столбы закопали в землю музыка заиграла наш гимн, пушки дали салют, а казаки крикнули «Слава». Так зарождалась наша пограничная служба, - пояснил президент.

Напомним, за нарушение порядка въезда в Украину теперь могут арестовать на 15 суток.