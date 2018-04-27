«Вывели из поезда и устроили проверку с собаками на ж/д путях»: ВСП провела обыск у разведчиков, возвращавшихся из зоны АТО

Военная служба правопорядка устроила довольно жесткую проверку разведчикам 131 разведбата (УНСО), возвращающимся из зоны АТО в пункты постоянной дислокации после длительного пребывания на фронте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывший снайпер Ольга Рысь.

По ее словам, героев встречают не цветами и поздравлениями на перроне – «их встречают на глухом перегоне ВСПшники и шмонают самым отвратительным образом».

«Это — разведчики одного из лучших разведбатов страны, 131 орб (УНСО). Большинство воюет не первый год. Возвращаются в ППД после тяжелой зимней ротации», — сообщает Рысь.

Бойцы провели на фронте более полугода, были в самых горячих точках – в Авдеевке, Песках и других «жемчужинах географии».

«После многодневного переезда в эшелоне хочется теплой встречи, уюта, отдыха. Хочется почувствовать себя дома, среди своих. А тебя вместо этого тупо строят вдоль рельсов «с вещами на выход», шмонают чуть ли не до трусов, с собаками! Все личные вещи, карманы, все! Тупо позор», — подчеркнула Рысь.

Напомним, ранее вернувшихся из зоны АТО бойцов «Святого Николая» обыскивают оперативники ВБ и кинологи с собаками.