В Николаеве праворадикалы пытались сорвать встречу нардепа Мураева с его сторонниками

В пятницу, 27 апреля, в Николаеве представители праворадикальной партии «Нацкорпус», «Правого сектора», «Национальной дружины» попытались сорвать встречу народного депутата, главы политсовета политической партии «За Життя» Евгения Мураева с местными жителями.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил участник встречи.

Встреча была запланирована в бизнес-центре «Александровский». Перед ее началом в зале появились несколько десятков молодых людей, часть из которых была в футболках с надписями «Нацкорпус» и «Национальная дружина». Они выстроились в шеренгу перед собравшимися, «отрезав» их таким образом от стола с представителями партии «За Життя».

На месте присутствовали представители полиции, в частности, и.о. заместителя начальника ГУНП в Николаевской области Максим Ахрамеев.

В итоге спустя время праворадикалы все же покинули зал и представители партии начали проводить встречу. Позже подъехал и сам Евгений Мураев.

Напомним, в июне 2016 года Напомним, что форум, организованный партией «Успішна країна», закончился погромом отеля «Александровский». Тогда представители одесской «самообороны» и николаевского гражданского корпуса «Азов» сорвали форум, организованный партией «Успішна країна», которую возглавляет соратник бывшего президента Украины Виктора Януковича, беглый экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Тогда произошли массовые беспорядки, не обошлось без пострадавших.