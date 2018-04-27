Дороги и коррупция в органах власти, - в Николаеве открылась приемная программы «Гроші»

27 апреля команда программы «Гроші» канала «1+1» открыла свою общественную приемную в Николаеве. На протяжении двух часов жители Николаева имели возможность сообщить о проблемах, которые их волнуют. Как отметил журналист передачи Игорь Колтунов, наиболее частыми жалобами николаевцев были проблемы на дорогах и коррупция.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности. НЕТ».

Ранее сообщалось, что программа «Гроші» от телеканала «1+1» открывает свою общественную приемную в Николаеве.

Все, кто хотел пообщаться с журналистами, заполняли анкеты, где кратко описывали свою проблему и оставляли контактные данные, чтобы потом с ними могли связаться для дальнейшей работы.