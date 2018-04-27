Дороги и коррупция в органах власти, - в Николаеве открылась приемная программы «Гроші»

27 апреля команда программы «Гроші» канала «1+1» открыла свою общественную приемную в Николаеве. На протяжении двух часов жители Николаева имели возможность сообщить о проблемах, которые их волнуют. Как отметил журналист передачи Игорь Колтунов, наиболее частыми жалобами николаевцев были проблемы на дорогах и коррупция.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности. НЕТ».
Ранее сообщалось, что программа «Гроші» от телеканала «1+1» открывает свою общественную приемную в Николаеве.
Все, кто хотел пообщаться с журналистами, заполняли анкеты, где кратко описывали свою проблему и оставляли контактные данные, чтобы потом с ними могли связаться для дальнейшей работы.
- Проблемы? Проблема одна, у нас нас на 90% коррумпировано все. Начиная от областной администрации и правоохранительных органов, - заявил николаевец.
В комментарии «Преступности.НЕТ», журналист Игорь Колтунов подытожил двухчасовое общение с горожанами и вычленил две самые главные проблемы в Николаеве.
- У нас более пяти обращений поступило по ямам. Есть какие-то жесткие проблемы с этим? Я так понял, что очень много людей жалуются на областную прокуратуру, это то, что я вычленил. Есть, конечно, мелко бытовые проблемы, которые я даже не знаю как мы бы могли помочь. Но вот то, что у людей постоянно конфликты с прокуратурой - это может быть интересно. То, что я вижу, что есть такой жесткий антикоррупционный настрой. Если еще пять лет назад люди относились к этому так, что «Мы ничего не исправим», то сейчас, даже во вред себе,готовы свидетельствовать о каких-то фактах взяток, - сообщил он.
Далее журналисты будут изучать анкеты и свяжутся с теми, чья проблема их заинтересовала и требует вмешательства.