Николаевские десантники в Германии приступили к учениям, которые «максимально приближены к реальным действиям»

В четверг, 26 апреля, военнослужащими николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и танкистами 14-й отдельной механизированной бригады на боевых машинах Т-84 и БТР-80 была установлена ​​лазерная система имитации боя «MILES».

Именно так свободное подразделение украинских военнослужащих продолжают готовиться к практическому этапу многонациональных военных учений Combined Resolve X. Лазерная система имитации боя «MILES» - это система имитационного поражения последнего поколения, позволяет имитировать поражения целей, дает возможность оценить правильность тактических действия подразделения и делает обучение максимально приближенными к реальным боевым действиями.

С военными были проведены занятия по безопасности по стандартам НАТО, в частности, категорий механиков-водителей боевой техники, был отработан порядок работы с картами и нанесена обстановка. Украинские военные готовятся к первой фазе практических учений.

Напомним, ранее сообщалось, военнослужащие николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках участия в одном из практических этапов международных учений Combined Resolve X, будут вооружены семью БТР-80.