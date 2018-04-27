Николаевские спасатели на время майских праздников перейдут на повышенную готовность несения службы

В Николаевской области на время майских праздников спасатели перейдут на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Начиная с 28 апреля, с целью оперативного реагирования на чрезвычайные события и ситуации переводится в повышенную готовность спасательная, пожарная, инженерная и специальная техника, средства для выполнения спасательных мероприятий. Круглосуточно на дежурстве в подразделениях Главного управления находиться 217 человек личного состава, 91 единица техники, еще 197 человек и 79 единиц техники будет находиться в резерве», - написали в сообщении

Напомним, ранее сообщалось, в четверг, 26 апреля, ночью на проспекте Центральном произошел пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома